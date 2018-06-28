28.06.2018, 15:09

Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки

 (53)
rus.delfi.ee
EST 3
Trump, Putin
Trump, PutinFoto: SAUL LOEB, AFP

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля, передает Медуза.

В ходе переговоров, сообщила пресс-служба Кремля, планируется ”обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня”.

Встреча Трампа и Путина была согласована 27 июня во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Место и время встречи обещали сообщить позднее.

Путин и Трамп ранее дважды встречались лично (в 2017 году на саммитах), но пока не проводили двусторонние переговоры.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ЗАМЕТКИ КРИМИНАЛНОЙ ЭСТОНИИ| Андрес Анвельт: о полицейских буднях в лихие 90-е

28.06.2018
Этой публикацией я открою летний цикл своих заметок о событиях 30-летней давности из криминальной истории Эстонии. Прошлое нужно раскапывать и исследовать: можно погрузиться в архивы, а можно обратиться к воспоминаниям современников.
Подробнее


Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

28.06.2018
Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



МНЕНИЕ: Барин и его горожане

28.06.2018
Одна из важнейших проблем авторитарных государств заключается в том, что люди, слишком надолго застрявшие во власти, теряют чувство реальности. Со временем из-за отсутствия обратной связи с обществом они начинают воспринимать себя незаменимыми и непогрешимыми, чуть ли не полубогами. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на современную Россию, где давно несменяемая правящая элита выведена из-под оценки общества и даже нынешний системный кризис никак не связывает с собственными действиями, причиняющими стране немало вреда.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Пропажа в Тартумаа змеи поставила на уши всю округу

28.06.2018
Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежала большая змея, которая может быть опасна. В четверг днем поступило сообщение о том, что беглец найден в соседском сарае.
Подробнее