Трамп и Путин решили сотрудничать по мирному урегулированию в Сирии

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин по телефону обсудили сотрудничество с целью прекращения насилия в Сирии. Об этом сообщил Белый дом во вторник, 2 мая. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что "все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы положить конец насилию" в Сирии, сказано в официальном заявлении.

Трамп и Путин обсудили "создание безопасных зон или зон деэскалации в Сирии для достижения долгосрочного мира" и совместную работу по борьбе с исламистскими боевиками на всем Ближнем Востоке, сообщили в администрации президента США.

Вашингтон также заявил о намерении направить своего представителя на переговоры по мирному урегулированию в Сирии, которые пройдут в Астане 3 и 4 мая.

Кремль надеется на скорую встречу

На сайте Кремля сказано, что президенты РФ и США высказались за продолжение контактов по телефону, а также "в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита" G20, которое пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Ранее, 13 апреля, Трамп выразил уверенность в том, что американо-российские отношения будут нормализованы. "Между США и Россией все наладится. В нужный момент все образумятся, и наступит прочный мир", — написал он в своем микроблоге в соцсети Twitter.