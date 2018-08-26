Трамп и Обама выразили соболезнования семье Джона Маккейна

"Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" — написал он в своем твиттере.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Экс-президент США Барак Обама также выпустил заявление, в котором назвал покойного сенатора образцом беспримерного мужества.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) August 26, 2018

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в субботу в возрасте 81 года от рака мозга.

Его отношения с действующим президентом складывались напряженно: в ответ на постоянную критику со стороны сенатора Трамп в 2015 году заявил, что Маккейн незаслуженно называется героем войны.