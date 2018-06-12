Трамп и Ким подписали соглашение. О чем в нем говорится?

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторического саммита в Сингапуре подписали декларацию — и продемонстрировали текст соглашения журналистам.

В декларации четыре основных пункта:

США и КНДР принимают обязательства установить отношения между странами в соответствии с желанием народов этих государств добиться мира и процветания.

США и КНДР совместно приложат усилия для того, чтобы установить на территории Корейского полуострова устойчивое и продолжительное состояние мира.

КНДР подтверждает приверженность Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года и полному освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия.

США и КНДР принимают обязательства по возвращению останков военнопленных и пропавших без вести, включая возвращение уже идентифицированных останков.

Также Соединенные Штаты в ответ на согласие Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы обещают гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну.

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"Президент Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и неколебимую приверженность денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в совместном заявлении по итогам встречи двух лидеров.

Документ не содержит конкретные детали того, как Северная Корея будет избавляться от ядерного оружия. В заявлении также не упоминаются санкции, наложенные на КНДР.

Нет в нем и каких-либо обещаний по поводу подписания мирного договора между Северной и Южной Кореей. Страны-участницы Корейской войны 1950-53 годов, в которой погибли миллионы людей, формально до сих находятся в состоянии перемирия.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын довольны встречей

Президент США по итогам саммита заявил, что встреча была крайне важной и достаточно насыщенной. Трамп заявил, что собирается пригласить Кима в Белый дом.

Ким Чен Ын во время подписания совместной декларации заявил, что встреча с Трампом была исторической, а также отметил, что хочет оставить прошлое позади. Ким поблагодарил Трампа за то, что эта встреча состоялась.

МИД Китая опубликовал заявление по итогам встречи, в котором встреча называется событием, создающим новую историю.

Представитель китайского министерства иностранных дел заявил во вторник, что в связи с подписанием соглашения может быть рассмотрен вопрос о смягчении санкций в отношении Северной Кореи.

Телевидение КНДР освещало визит Ким Чен Ына в Сингапур, но пока не сообщало об итогах переговоров с Трампом.

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После встречи с Ким Чен Ыном президент США дал пресс-конференцию, на которой подробно ответил на вопросы журналистов и поделился своим мнением о переговорах с лидером КНДР.

По словам Трампа, у него не было времени углубляться в детали и составить более подробную декларацию по итогам переговоров. Именно поэтому в ней не содержится деталей о том, как как будет проходить ядерное разоружение КНДР.

Американский президент подтвердил, что госсекретарь Майк Помпео и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон продолжат работу над конкретизацией подписанного соглашения, и тогда станет ясно, насколько Ким Чен Ын на деле привержен данным обещаниям.

По словам Трампа, он надеется, что освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия произойдет настолько быстро, насколько это возможно "научно и технически".

Тем не менее, Трамп не назвал каких-либо сроков и отказался дать какие-либо заверения в том, что соглашение будет непременно реализовано. Он, однако, заметил, что как человек, имеющий большой опыт заключения сделок он почувствовал, что Ким Чен Ын действительно хочет заключить сделку с Соединенными Штатами.

Трамп заявил, что США собираются отказаться от "военных игр", то есть совместных масштабных учений вместе с Южной Кореей, но не будут сокращать военный контингент в регионе.

Отвечая на вопрос о политических заключенных в тюрьмах Северной Кореи, Трамп назвал их одними из победителей по итогам переговоров.

Он отметил, что речь об отмене санкций в отношении КНДР пока что не идет — это будет сделано только после того, как Северная Корея представит доказательства ядерного разоружения.

Также президент США сказал, что посоветовал Ким Чен Ыну развивать туристический бизнес в КНДР. "Я видел отличные пляжи [на роликах с военными учениями Северной Кореи]. Я им сказал, что тут можно построить лучшие в мире отели", — заявил Трамп.