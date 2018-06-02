Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре

Министерство финансов США ранее включило Ким Ён Чхоля в санкционные списки за причастность к деятельности, связанной с разработкой Пхеньяном ядерного оружия. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в среду косвенно подтвердила, что его вывели из-под санкций для проведения переговоров. "Соблюдены все необходимые процедуры", — пояснила она, отвечая на вопросы журналистов о предоставлении эмиссару КНДР специального разрешения на въезд в страну. Помпео уже встречался с ним дважды: в апреле и в текущем месяце, когда ездил в Пхеньян.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты не намерены подписывать никаких документов во время саммита двух стран 12 июня в Сингапуре.

"Серьезное дело будет 12 июня. Но, опять же, речь идет о процессе, мы не планируем прибывать и подписывать что-то 12 июня. Мы планируем запустить процесс", — сказал он. "Процесс будет начат 12 июня в Сингапуре", — повторил президент, предположив, что Ким Чен Ын будет действовать "осторожно" и "не будет спешить".

Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова должен стать главной темой предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.

Президент США также подтвердил факт передачи ему письма от Ким Чен Ына, которое он охарактеризовал как интересное. Беседуя с журналистами после встречи с делегацией КНДР, он не исключил возможность предоставления СМИ текста послания.

"Это была встреча, на которой мне было передано письмо от Ким Чен Ына, и это было замечательное письмо", — сказал он.

"Это было очень интересное письмо, и в какой-то момент, возможно, будет целесообразно предоставить его вам [прессе]. Возможно, относительно скоро", — сказал он, добавив, что "презентация письма превратилась в двухчасовую встречу".

Трамп также заявил, что не хочет больше использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР. "Я даже не хочу больше использовать термин "максимальное давление", потому что… мы начинаем ладить", — сказал он.

Однако Трамп напомнил, что в отношении КНДР действует крайне жесткий санкционный режим и эти ограничения пока что будут оставаться в силе. "Я жду того дня, когда я смогу снять санкции с Северной Кореи", — добавил президент США.

При этом профильные ведомства правительства США подготовили масштабный пакет санкций в отношении КНДР, однако президент Дональд Трамп распорядился их не вводить ввиду прогресса в переговорах Вашингтона и Пхеньяна. Об этом сам американский лидер заявил после переговоров в Белом доме с делегацией КНДР.

"У нас были сотни новых [целей] санкций <…>, однако я сказал, что не намерен их вводить до тех пор, пока переговоры не провалятся. У нас уже действуют существенные санкции против них, и у нас в запасе еще сотни. Я сказал: "С чего бы мне это делать, когда мы так замечательно ведем переговоры?" — сказал Трамп.