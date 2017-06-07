Трамп и его последние тирады в "Твиттере": что за ними стоит?

Теракт на Лондонском мосту вызвал у Дональда Трампа новый приступ активности в "Твиттере": он возродил свои призывы к немедленным действиям по контролю за иммиграцией и вновь рассорился с демократами, а также активистами, выступающими за контроль над продажей оружия, и даже поругался с мэром Лондона.

И хотя советник Белого дома Келлиэнн Конуэй недавно пожаловалась на то, что СМИ "страстно реагируют на все, что он [Трамп] говорит в "Твиттере", и вяло — на его действия как президента", все же Дональд Трамп, как "главнокомандующий бузотёр", действительно имеет все полномочия, чтобы влиять на события, а уж тем более на их обсуждение.

Слова — сказанные или "раствиченные" — имеют последствия, и его выпад по поводу иммиграционной политики — не исключение в этом смысле. Вот пять моментов, которые мы выделили.

Слово на букву "з"

Вся оправдательная риторика Белого дома, последовавшая за тем, как Трамп-президент подписал два правительственных распоряжения, ограничивающих въезд в страну людей из нескольких мусульманских стран, концентрировала внимание на том, что они не имеют отношения к запрету на передвижения мусульман, который Трамп-кандидат предлагал в декабре 2015 года.

Эти правительственные распоряжения, по словам президентской администрации, означают временные ограничения, но не "запрет" — против мусульман или кого бы то ни было еще.

Правда, сам президент временами все же использовал слово на букву "з", подрубая тем самым свою защиту и заставляя своих советников выкручиваться.

"Это не запрет против мусульман. Это не запрет на передвижения, — сказал в январе этого года пресс-секретарь Шон Спайсер. — Это система проверки в интересах безопасности Америки".

В минувший понедельник Трамп подлил масла в затухающий костер споров на эту тему и стал приплясывать на горящих углях риторики своих советников.

"Люди, юристы и суды могут называть это как угодно, но я называю это тем, чем это на самом деле и является, и что нам необходимо — ЗАПРЕТОМ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ", — написал он в "Твиттере".

С больной головы на здоровые?

Говоря в понедельник утром о судопроизводстве, президент вновь обрушился на американскую судебную систему, назвав суды "неповоротливыми и политизированными".

Это высказывание заставляет вспомнить один из его наиболее взрывоопасных твитов, в котором он выступил против федерального судьи, отклонившего его первоначальный указ по поводу иммиграции.

"Мнение этого так называемого "судьи", фактически забирающего у страны правоприменительные полномочия, смехотворно, и оно будет пересмотрено!" — написал Трамп в "Твиттере" 4-го февраля.

На следующий день он выпустил еще более угрожающее предупреждение, написав, что этот судья поставил страну в опасность, и "если что-то случится, то надо винить его [судью] и судебную систему".

Согласно одной теории, высказанной на юридическом ресурсе Lawfare Джеком Голдсмитом в его блоге, все эти с виду резкие заявления Трампа являются частью плана, ведущего к тому, чтобы суды отвергли его иммиграционные указы, а он бы затем смог их винить за любое нападение, если оно случится.

Но, поскольку речь все-таки идет о Трампе, то, возможно, все это надо воспринимать за чистую монету? Он ведь спорил с судьями всю свою профессиональную жизнь, и даже в прошлом году, во время президентской кампании, не преминул отметить мексиканские корни судьи, который заседал на слушаниях, где рассматривался иск в отношении основанного Трампом "университета".

Не будем забывать, что президент-Трамп точно таков, как и кандидат-Трамп, который ничем не отличается от бизнесмена-и-звезды-реалити-шоу-Трампа. Сцена может меняться, но человек — нет.

Огонь по своим

Самым необычным в его понедельничном выпаде было то, что он покрыл в "Твиттере" грязью свою собственную администрацию.

Он напал на министерство юстиции, которое возглавляет его доверенное лицо Джефф Сешнс, за то, что оно сконцентрировало усилия на отстаивании, по его выражению, "размытой, политически откорректированной " второй версии его президентского указа по иммиграции, а не на более всеобъемлющей первой, в которой была четко прописана религиозная принадлежность [тех, кому не разрешался въезд] и которая привела к замешательству, когда она в первый раз была применена на погранконтроле в аэропортах.

Юрисконсульты министерства постарались отделить второе распоряжение от первого, заявив, что из него убраны дискриминирующие куски, входившие в первый; разъяснено, что те граждане, у кого имеется вид на жительство, не подпадают под него, а все внимание уделено тем странам, которые в прошлом вызывали обеспокоенность США.

Когда в начале марта президент подписал этот — второй — указ, то Спайсер написал в "Твиттере", что указ поможет "сохранять страну в безопасности".

"Этот пересмотренный указ усилит безопасность Соединенных Штатов и наших союзников", — заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Теперь президент оговаривает все те действия, которые его советники так яростно защищали. Его, совершенно очевидно, заело, что его собственная администрация похоронила первый указ по запрету на передвижения, в особенности после того, как он сказал всем, его критиковавшим, что он с ними увидится в суде.

Но если Трамп будет продолжать ставить подножки своим людям, то они в ближайшее время с меньшей готовностью станут его выручать, и именно тогда, когда президенту это больше всего понадобится.

На прошлой неделе, например, целый ряд официальных лиц упорно отказывались разъяснять, считает ли президент верной точку зрения о том, что климатические изменения — это результат деятельности человека; точку зрения, которой придерживается большинство республиканцев-законотворцев, включая и министерство по охране окружающей среды. Подобное нежелание может быть лишь предвестником того, что будет впереди.

Действительно: зачем лезть из кожи вон, чтобы помочь президенту, который пилит сук, на котором сидит?

"Усиленная проверка"

Трамп также внезапно сдул пыль со своего любимого выражения, которое он постоянно использовал во время предвыборной кампании — "усиленная проверка", которая, по его словам, поможет сохранять в стране безопасность.

Вспомним, что самое первое распоряжение о запрете на въезд граждан ряда стран называлось временной мерой, введенной с тем, чтобы позволить провести пересмотр процесса выдачи виз всем въезжающим в США людям. Временные рамки были очерчены в 90 дней, что падало на 27-е апреля.

Второе распоряжение, подписанное 6-го марта, вновь завело часы на 90 дней — этот срок был достигнут в минувшее воскресенье.

Журналист The Weekly Standard Майкл Уоррен обратился в администрацию Белого дома за дальнейшими разъяснениями по поводу того, какая именно усиленная проверка введена, однако ответа пока не получил.

Последний раз, когда президент сам воспользовался выражением "усиленная проверка", был в середине февраля, когда он сказал, что "она будет введена, и уже проводится во многих местах".

И вот "усиленная проверка" вернулась — во всяком случае, терминологически. Но что это такое? И если она действительно введена, не отменяет ли она нужду в запрете на передвижение?

Может быть, и отменяет — если, конечно, запрет не был задуман как постоянная мера, и именно этот вопрос те самые "неповоротливые и политизированные" суды наверняка рассмотрят.

Большая туча на горизонте

Новая доза словесного выплеска Трампа в соцсетях случилась как раз после того, как появились заверения в том, что президент теперь будет более деловым и серьезным и менее склонным писать в "Твиттер". Стало известно, что его адвокаты советовали ему умерить пыл, чтобы его комментарии не сослужили ему дурную службу.

Президент, по всей видимости, к этому снова не прислушался и изо всех сил пытается подлить масла в огонь былой вражды и распалить старинных недругов.

Зачем? Возможно, потому, что на горизонте уже виднеется огромная туча.

В четверг бывший глава ФБР Джеймс Коми — человек, которого Трамп весьма неожиданно уволил, а после еще и публично унизил — будет выступать под присягой перед сенатским комитетом, расследующим возможное вмешательство России в президентские выборы в США. Ему будут задавать вопросы о том, действительно ли президент просил его быть лояльным и оказывал давление с тем, чтобы Коми закрыл следствие в отношении Майкла Флинна, бывшего в тот момент советником по национальной безопасности.

Учитывая репутацию Коми как человека независимого и морально честного, плюс то, что у него наверняка имеются пояснительные записки, в которых задокументированы его разговоры с президентом, то его показания могут для Белого дома быть совершенно взрывоопасными.

Это может вылиться в такой спектакль, какого в Вашингтоне не видели давно.

Так что президент вполне может захотеть сменить тему или, на худой конец, отвлечь внимание, а если это так, то последние несколько дней его бранной активности в "Твиттере" могут быть лишь разминкой.