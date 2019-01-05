Трамп грозит демократам многолетним "шатдауном"

Президент США Дональд Трамп готов к тому, что вызванная бюджетным кризисом частичная приостановка работы ряда федеральных учреждений ("шатдаун") может продолжаться "очень долго". По словам сенатора-демократа Чака Шумера, глава государства на встрече с лидерами демократов в Белом доме в пятницу, 4 января, говорил о "месяцах или даже годах" сохранения подобной ситуации.

В то же время Трамп назвал очередной раунд переговоров о решении бюджетного кризиса "очень продуктивным". В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси заявила о "временами полемическом" характере встречи. Стороны согласны продолжить переговоры, подчеркнула Пелоси. Новая встреча представителей Белого дома и Конгресса пройдет утром в субботу, 5 января, сообщили в администрации президента.

Накануне Палата представителей одобрила законопроекты о финансировании ряда федеральных учреждений, которые приостановили работу из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете. В частности, конгрессмены выступили за финансирование деятельности министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года. За это время Конгресс намерен найти компромисс по вопросу защиты южной границы Соединенных Штатов от нелегальной миграции. Теперь законопроектам необходимо получить одобрение Сената, более половины мест в котором занимают республиканцы.

Трамп не исключил введение чрезвычайного положения