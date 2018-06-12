Трамп допускает, что разочаруется в Ким Чен Ыне через год

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако допускает, что через год это окажется его ошибкой, передает ABC.

”Я доверяю ему, да. Может быть, через год вы возьмете интервью, и я скажу, что сделал ошибку. Это возможно. Мы имеем дело на высоком уровне, многие вещи могут измениться, многое возможно”, — сказал Трамп.

Комментируя свои прежние жесткие высказывания в адрес Ким Чен Ына президент США подчеркнул, что впервые лично встретил Кима и поговорил с ним. Он отметил, что считает, что тот действительно хочет ”сделать отличную работу для Северной Кореи”.

Ранее Трамп сообщил, что Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом.