13.07.2018, 11:25

Трамп: "брексит" Терезы Мэй убьет торговый договор с США

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bbcrussian.com
EST
May ja Trump
May ja TrumpFoto: WILL OLIVER, AFP

Дональд Трамп заявил, что Великобритания, скорее всего, не сможет заключить договор о торговле с США, если будет дан зеленый свет плану "брексита", предложенному Терезой Мэй.

Мэй надеялась в ходе первого официального визита американского президента в Великобританию обсудить перспективы заключения договора о свободной торговле с США.

По ее словам, "брексит" дает шанс на экономический рост как в США, так и в Великобритании.

Президент США также выразил надежду, что несогласный с политикой Терезы Мэй бывший министр иностранных дел Борис Джонсон вернется в правительство, поскольку, по словам Трампа, он был бы отличным премьер-министром.

Даунинг-стрит пока никак не отреагировала на эти заявления Трампа.

В четверг вечером президенту Трампу с супругой устроили торжественный прием в Бленхеймском дворце в Оксфордшире, однако в разгар званого ужина с Терезой Мэй пришла новость об интервью, которое президент США дал британскому таблоиду Sun.

В интервью газете Дональд Трамп заявил, что черновик договора об отношениях Великобритании с Евросоюзом после "брексита" сильно отличается от условий сделки, за которую проголосовали на референдуме.

На вопрос о будущем торговом договоре Трамп ответил, что договоренность, достигнутая в Чекерс, означает, что США скорее будут иметь дело с Европейским союзом, нежели с Великобританией, так что эта сделка, вероятно, убьет такой торговый договор.

Трамп подчеркнул, что советовал Терезе Мэй, как правильно договариваться по "брекситу", но она не стала его слушать.

Президент США сказал также, что давит на ЕС, поскольку он несправедливо обходился с Соединенными Штатами в вопросах торговли.

В четверг британское правительство обнародовало пакет предложений по строительству долгосрочных отношений с Евросоюзом.

Этот давно ожидавшийся план разработан с целью обеспечить торговое сотрудничество без жесткой границы для Северной Ирландии и глобальный торговый договор для Великобритании.

Однако после того, как неделю назад правительственные чиновники достигли соглашения по этому плану в резиденции премьер-министра Чекерс, главные сторонники "брексита" Борис Джонсон и Дэвид Дэвис вышли из состава правительства.

Джонсон обрушился с яростными нападками на стратегию премьер-министра, заявив, что "мечты умирают, задушенные никому не нужной робостью".

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