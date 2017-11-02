Трамп анонсировал закрытие программы лотерейной раздачи грин-карт

Такие меры президент решил принять после теракта на Манхэттене, сообщает "Интерфакс".

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении закрыть иммиграционную программу по лотерейной выдаче грин-карт после теракта на Манхэттене, сообщает издание The Hill.

На заседании администрации американский президент назвал напавшего "животным", которого не нужно было впускать в страну. Трамп отметил также, что "абсолютно точно" напавший должен отправиться в тюрьму Гуантанамо.

"Я сегодня запускаю процесс закрытия лотерейной программы. Нам необходимо избавиться от нее как можно скорее", — заявил Трамп.

"Нам нужно стать намного жестче, намного умнее, и намного менее политически корректными. Мы настолько политически корректны, что боимся что-либо сделать. И так не только в нашей стране, но и в других странах", — подчеркнул американский президент.

Для закрытия программы случайной выдачи грин-карт по принципу лотереи, запущенной в 1990 году, президенту потребуется одобрение конгресса США, отмечает издание.

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Накануне выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, переехавший в США в 2010 году по лотерейной программе, въехал на грузовике в толпу людей на Манхэттене. Он проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими.

ФБР рассматривает данный инцидент как теракт. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также назвал произошедшее терактом и сообщил, что в результате погибли восемь человек, более 12 пострадали.

В ходе расследования выявлены возможные связи нападавшего с террористической организацией ИГ (запрещена в России). В грузовике, на котором ехал Саипов, была найдена записка о том, что он действует "во имя "Исламского государства".