Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

По словам главы государства, Келли уйдет с поста в конце 2018 года. Он подчеркнул, что ценит его работу.

”Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе”, — сказал Трамп.

Он добавил, что сделает соответствующее объявление в ближайшие два дня.

Ранее Трамп выдвинул своего кандидата на пост главы Комитета начштабов.