Трагедия в Финляндии: мать спасла своего ребенка, но сама утонула

В Финляндии в Вантаа на пляже Ветоканнас утонула 36-летняя женщина, которая бросилась спасать своего попавшего в беду ребенка. Ребенок спасся благодаря матери, однако тело женщины нашли после часовых поисков в воде, пишет эстонский Delfi со ссылкой на Yle.

По информации издания, прежде чем утонуть, женщина успела передать своего ребенка одному из находившихся рядом людей и затем исчезла под водой. Насколько известно, ребенок в добром здравии.

"Мать заметила, что ребенок попал с ложную ситуацию и поспешила его спасать. Она вытащила ребенка из воды, передала его кому-то, но потом утонула", — сказал руководитель спасательного департамента Финляндии Ари Койву.

По словам Койву, в момент трагического происшествия на пляже было около 1000 человек и множество спасателей.