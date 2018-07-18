18.07.2018, 18:00

Трагедия в Финляндии: мать спасла своего ребенка, но сама утонула


rus.delfi.ee
EST 13
Трагедия в Финляндии: мать спасла своего ребенка, но сама утонула
Foto on illustratiivne.Foto: Raivo Tasso

В Финляндии в Вантаа на пляже Ветоканнас утонула 36-летняя женщина, которая бросилась спасать своего попавшего в беду ребенка. Ребенок спасся благодаря матери, однако тело женщины нашли после часовых поисков в воде, пишет эстонский Delfi со ссылкой на Yle.

По информации издания, прежде чем утонуть, женщина успела передать своего ребенка одному из находившихся рядом людей и затем исчезла под водой. Насколько известно, ребенок в добром здравии.

"Мать заметила, что ребенок попал с ложную ситуацию и поспешила его спасать. Она вытащила ребенка из воды, передала его кому-то, но потом утонула", — сказал руководитель спасательного департамента Финляндии Ари Койву.

По словам Койву, в момент трагического происшествия на пляже было около 1000 человек и множество спасателей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”

18.07.2018
Хотя в начале июня на волне протестов в связи с планами создать целлюлозный завод у Табивере, что в 20 км от Тарту, один из жителей этого местечка сказал, что лучше построить его в Ида-Вирумаа, побывавшие в среду в Нарве гражданские активисты из Тартумаа категорически против строительства такого предприятия где бы то ни было в Эстонии.
Подробнее

Глава самого секретного подразделения Сил обороны Рихо Юхтеги — суровый мужчина, готовый применить насилие

18.07.2018
Если лозунгом Юлия Цезаря была фраза ”пришел, увидел, победил”, а Уинстона Черчилля ”никогда не сдаваться”, то лозунгом полковника Рихо Юхтеги теперь стала фраза ”они умрут в Таллинне”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


История брошенного Мартина. Почему мальчика не отдали родной тете и заставили 407 дней скитаться по приютам?

18.07.2018
Брошенный родителями ребенок больше года скитался по таллиннским приютам. Его тетя подала новый иск, чтобы мальчик смог жить вместе с ее сыновьями, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Вырумаа задержали троих египтян-нелегалов, которые не знали, в какой стране находятся

18.07.2018
Пограничники задержали в Вастселийна троих мужчин, которые утверждали, что они египтяне. Они не знали, в какой стране находятся, и были заметно разочарованы, услышав, что находятся в Эстонии.
Подробнее

Спасательный департамент: пожар в Тарту произошел из-за попавших на банки солнечных лучей, никакого взрыва не было

18.07.2018
Лыунаский центр спасения сообщил, что во время пожара, который произошел в Тарту в понедельник, никакого взрыва не было, а само возгорание началось с попадания через окно лучей солнца на стеклянные банки, которые стояли на чердаке.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132006
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мистическое исчезновение: по возвращению из отпуска семья обнаружила вместо своей кошки чужую

18.07.2018
Обеспокоенные хозяева разыскивают свою кошку Ники, которая в период с 27 июня по 4 июля ушла из дома их знакомых в Нымме, которым они оставили животное на время своей поездки.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу

18.07.2018
Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья

18.07.2018
Британка Дон Стерджесс отравилась в Эймсбери после того, как распылила из флакона из-под духов на оба свои запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество, сообщает в среду газета Daily Mail.
Подробнее