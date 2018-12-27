Трагедия у северных соседей: в Хельсинки в канун Рождества убили ребенка

Как сообщили в столичной полиции, трагедия произошла в частной квартире в районе Арабианранта. Жертвой стал мальчик младшего школьного возраста. Подробности ведомство не афиширует. Преступление квалифицировано как преднамеренное убийство.

Подозреваемый — мужчина 1982 года рождения, его задержали на месте преступления. Как заявила финскому агентству STT следователь Кирси Кант, полиция будет добиваться его ареста.