27.12.2018, 15:10

Трагедия у северных соседей: в Хельсинки в канун Рождества убили ребенка


rus.delfi.ee
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Seigad Soomest
Seigad SoomestFoto: Eero Vabamägi

Вечером 24 декабря в Хельсинки был убит ребенок, подозреваемый задержан, передает "Фонтанка".

Как сообщили в столичной полиции, трагедия произошла в частной квартире в районе Арабианранта. Жертвой стал мальчик младшего школьного возраста. Подробности ведомство не афиширует. Преступление квалифицировано как преднамеренное убийство.

Подозреваемый — мужчина 1982 года рождения, его задержали на месте преступления. Как заявила финскому агентству STT следователь Кирси Кант, полиция будет добиваться его ареста.

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