27.12.2018, 15:10
Трагедия у северных соседей: в Хельсинки в канун Рождества убили ребенка
Вечером 24 декабря в Хельсинки был убит ребенок, подозреваемый задержан, передает "Фонтанка".
Вечером 24 декабря в Хельсинки был убит ребенок, подозреваемый задержан, передает "Фонтанка".
Как сообщили в столичной полиции, трагедия произошла в частной квартире в районе Арабианранта. Жертвой стал мальчик младшего школьного возраста. Подробности ведомство не афиширует. Преступление квалифицировано как преднамеренное убийство.
Подозреваемый — мужчина 1982 года рождения, его задержали на месте преступления. Как заявила финскому агентству STT следователь Кирси Кант, полиция будет добиваться его ареста.
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