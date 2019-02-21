"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов

В различных коррупционных деяниях — взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблениях — подозреваются три судьи Апелляционного суда Литвы Викторас Казис, Константин Гурин, Владимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального административного суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Робертас Райнис, сообщила администрация президента.

По Конституции, разрешение привлечь судей к уголовной ответственности, арестовать их или иным образом ограничить их свободу, дают Сейм, а когда нет парламентских сессий — президент.

"Расследование правоохранительных органов вскрыло коррупционную сеть, нити которой протянулись через суды и адвокатуру. Борьба с коррупцией и прозрачно судов была основополагающим приоритетом двух моих президентских сроков полномочий. Хотя суды значительно обновились, остатки застарелых привычек все еще вредят доверию к правосудию. Верю, что правоохране и в будущем будет хватать смелости самостоятельно и ответственно, без всяких оговорок, бороться с тягчайшими формами коррупции", — заявила президент Даля Грибаускайте в распространенном в среду пресс-релизе.

В связи с возможной преступной деятельностью упомянутых судей начато несколько досудебных расследований.

Потрясение системы

Председатель Вильнюсского окружного суда Лорета Браждене заявила, что расследование коррупции в судейской среде потрясло всю судебную систему.

По ее словам, после появления информации о расследовании, которое затрагивает восемь судей "возникли очень серьезные вопросы" о судейской морали.

"Приоритетом нашей судейской общественности является нетерпимость к коррупции и принижению имени судьи, поэтому такая информация, которая поступила к нам из СМИ, действительно потрясла всю судебную систему", — заявила в среду BNS руководитель суда.

"Для обеспечения правосудия важна не только буква закона, но и мораль судьи, и сегодня у нас возникли очень серьезные вопросы. Мы будем смотреть, наблюдать за ситуацией, однако в любом случае приоритетом останется нетерпимость к коррупции", — добавила она.

В среду правоохранительные органы сообщили, что проводят досудебное расследование различных коррупционных деяний — взяточничества, торговли влиянием, подкупа и злоупотреблений в судебной системе.

Л. Браждене отметила, что лишенный иммунитета и работающий в Вильнюсском окружном суде Генрихас Яглинскис является одним из наиболее опытных судей по гражданским делам, а она не заметила подозрительного его поведения.

Заместитель председателя Совета адвокатов Литвы Миндаугас Кукайтис заявил, что адвокатура озабочена сообщениями о том, что прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатуру.

По его словам, если подозрения подтвердятся, то это сильно потрясет всю судебную систему.

"Мы озабочены, адвокатура следит за процессом, она не относится терпимо, если адвокат совершил незаконные действия. Это информация, представленная публично по поводу судей действительно потрясает. Если подозрения подтвердятся, то это будет одним из крупнейших потрясений правовой системы", — сказал BNS М. Кукайтис.

Он сказал, что пока не может предоставить более подробную информацию.

Президент сообщила, что прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатов.

Сейчас в различных местах Литвы проводятся плановые процессуальные действия, собираются важные для расследования данные. В процессуальных действиях участвует более ста сотрудников Службы спецрасследовний, прокуроров, прочих должностных лиц.