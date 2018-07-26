26.07.2018, 09:30

Торговая война отменяется: США и Евросоюз договорились о торговле

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bbcrussian.com
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Jean-Claude Juncker
Jean-Claude JunckerFoto: PATRICK HERTZOG, AFP/Scanpix

США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле, заявил в среду Дональд Трамп после встречи с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

США и Европа будут добиваться упразднения торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию за исключением товаров автопрома.

Также была достигнута договоренность развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве и в частности повысить экспорт в Европу американской сои.

Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что в отношениях Европы и США начался "новый этап". Европа, добавил Трамп, увеличит импорт из США сжиженного газа и превратится в "огромного закупщика".

Юнкер со своей стороны сказал, что договоренность о тарифах была его основной целью. "У меня сегодня было одно намерение — заключить сделку. И мы заключили сделку. Мы можем работать вместе по ряду направлений", — сказал он.

Трамп и Юнкер пришли к соглашению на фоне всеобщего страха перед перспективой торговой войны.

Вашингтон и Брюссель уже обменялись чувствительными для их экономик торговыми пошлинами на импорт.

ЕС и США оказались втянуты в торговую войну, хотя Брюссель никогда не называл спор по поводу пошлин войной.

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно.

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Европейские страны, Канада и Мексика вскоре объявили о введении ответных пошлин. Брюссель, в частности, обратился в ВТО и с 22 июня ввел 25-процентные пошлины на ряд американских товаров.

Ранее Трамп также заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если те не откажутся от торговых барьеров в отношении американских компаний.

В самом начале спора по поводу тарифов Евросоюз фактически решил не бороться за заключение сделки о зоне свободной торговли, благодаря которой можно было бы избежать введения высоких пошлин.

Однако ЕС тогда отказался от этой возможности, так как не хотел вести переговоры в ситуации, когда их партнер им угрожает.

Переговоры Евросоюза и США о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве велись на протяжении более трех лет — с 2013 года.

После того, как кресло президента США занял Дональд Трамп, переговорный процесс был фактически заморожен. В январе США вышли из договора о Транстихоокеанском партнерстве.

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