Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении

Уточняется, что 14 февраля генеральному прокурору страны Юрию Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом ”Ю.Тимошенко” уголовных правонарушений, которые предусмотрены частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Телеканал пояснил, что в них говорится о незаконном обогащении служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, а также о декларировании заведомо недостоверных сведений лицом, которое уполномочено на выполнение функций государства.

Подчеркивается, что на данный момент информация о том, что сокращение в инициалах расшифровывается как ”Юлия”, не подтверждена. Однако в документе фамилия склоняется, как женская.

Ранее сообщалось, что людей с зеленкой и ножами задержали на выступлении Тимошенко в Киеве.