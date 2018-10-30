Тимошенко задумала взыскать с России сотню миллиардов евро

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит 100 миллиардов евро», — сказала Тимошенко.

Цель команды лидера «Батькивщины», по ее словам, — добиться от России компенсации за «ущерб, нанесенный украинским гражданам, бизнесу и государству». Тимошенко указала, что материальную компенсацию смогут получить украинские военные, получившие ранения в Донбассе, семьи погибших, а также переселенцы с территории Донбасса, охваченной боевыми действиями. Лидер «Батькивщины» считает, что следует провести инвентаризацию убытков, которые понесли граждане Украины и само государство.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако, согласно результатам всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group и опубликованного 29 октября, действующий президент занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 8,9 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 15,4 процента респондентов. Между Тимошенко и Порошенко в рейтинге симпатий украинцев расположился шоумен Владимир Зеленский (9,9 процента).