Тимошенко удивилась отсутствию санкций против Порошенко

”Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет "Рошен" или "Ленинской кузницы"… Что бы это могло значить? Вы не знаете?” — задалась вопросом Тимошенко. Она добавила, что представляет, как в администрации президента Украины готовят ”новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". У них на мифологеме обо мне как о "руке Кремля" построена вся черная PR-кампания”.

Компания ”Рошен” является крупным производителем кондитерских изделий. ”Ленинская кузница” — киевское судостроительное предприятие. Владельцем обеих компаний опосредованно является Порошенко.

1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Причиной ввода ограничений стало противодействие недружественным действиям Киева в отношении российских граждан и компаний. В списке оказались украинские депутаты, чиновники и бизнесмены. При этом под санкции не попал Петр Порошенко. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, включение украинского президента в список стало бы ”запредельным шагом”, поскольку ”традиционно президенты не включаются в санкционные списки”.