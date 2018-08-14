Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте

По словам Тимошенко, основным экономическим фактором, который позволяет гражданам Украины выживать, являются переводы тех, кто отправился на заработки в Польшу. Эти люди за последние три месяца прислали на Украину почти $800 млн.

"Речь сегодня идет не только об оттоке за границу мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения вынуждены поднимать чужую", — указала Тимошенко.

По ее словам, успешным является государство, граждане которого ездят за рубеж не искать лучшей доли, а отдыхать.

На прошлой неделе украинские социологи из группы "Рейтинг" сообщили, что именно Тимошенко занимает первое место среди политиков, за которых люди готовы проголосовать на следующих президентских выборах, которые должны состояться в марте будущего года. Ее поддерживают 17,7% граждан. Основные избиратели Тимошенко проживают на западе, в центре, а также на юге Украины.