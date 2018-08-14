14.08.2018, 10:13

Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте

 (17)
РБК
EST 1
Julia Tõmošenko
Julia TõmošenkoFoto: NurPhoto, Romain Carre/Sipa USA

Комментируя в своем Facebook экономическую политику нынешнего правительства, Тимошенко сообщила, что в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по 30-40 копеек за килограмм. "Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона зарабатывали больше", — пожаловалась экс-премьер. Об этом пишет РБК.

По словам Тимошенко, основным экономическим фактором, который позволяет гражданам Украины выживать, являются переводы тех, кто отправился на заработки в Польшу. Эти люди за последние три месяца прислали на Украину почти $800 млн.

"Речь сегодня идет не только об оттоке за границу мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения вынуждены поднимать чужую", — указала Тимошенко.

По ее словам, успешным является государство, граждане которого ездят за рубеж не искать лучшей доли, а отдыхать.

На прошлой неделе украинские социологи из группы "Рейтинг" сообщили, что именно Тимошенко занимает первое место среди политиков, за которых люди готовы проголосовать на следующих президентских выборах, которые должны состояться в марте будущего года. Ее поддерживают 17,7% граждан. Основные избиратели Тимошенко проживают на западе, в центре, а также на юге Украины.

Вслед за Тимошенко в рейтинге идут экс-министр обороны Анатолий Гриценко (10,7%), лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (8,9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8,5%) и нынешний президент Петр Порошенко (8,3%).

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО | Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры, мои критики — звери и зомби

14.08.2018
Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом "360 градусов" прокомментировала критику в свою сторону в связи с ее высказываниями о том, что она не собирается выступать в "российском Крыму".
Подробнее

ФОТО: Лучший вид из школьных окон в Таллинне. Детей чиновников ЕС ждет отреставрированная за миллионы евро школа

14.08.2018
Свой шестой учебный год Таллиннская европейская школа начнет в свеже отреставрированном историческом здании недалеко от творческого городка Теллискиви, откуда открывается лучший вид из школьных окон в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ВИДЕО: Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

14.08.2018
Сегодня утром автомобиль врезался в забор рядом с парламентом Британии. Как сообщает Daily Mail, около 07:30 утра автомобиль серебристого цвета врезался в заграждения возле Вестминстера. Видеозапись с места инцидента опубликована в Twitter.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
109,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu: наши вкладчики заработали более 1,4 миллиона евро
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Специалисты по реабилитации медведей: мать медвежат на Сааремаа либо прогнали от детенышей, либо она погибла

14.08.2018
Поскольку целый ряд специалистов по медведям без специальных знаний кинулся обсуждать проблему попавших на Сааремаа медвежат, сводя народ с ума своей некомпетентностью, Эстонское общество охотников связалось с нашими единственными специалистами в области реабилитации бурых медведей, Каей Кюбар и Энном Вильбасте, которые работали в приюте для диких животных Нигула с момента его создания и до закрытия.
Подробнее

Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте

14.08.2018
Комментируя в своем Facebook экономическую политику нынешнего правительства, Тимошенко сообщила, что в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по 30-40 копеек за килограмм. "Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона зарабатывали больше", — пожаловалась экс-премьер. Об этом пишет РБК.
Подробнее

ВИДЕО читателя Delfi: В центре Таллинна ”спринтер” пересек шоссе. И ПДД ему не писаны

14.08.2018
В редакцию читатель прислал видео: в центре Таллинна на Пярнуском шоссе днем мужчина перебегает проезжую часть, игнорируя всяческие правила. И ему (на этот раз) очень повезло!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Пять самобытных мест для проведения незабываемого семейного отдыха
Лето – время отдыха. И ради запоминающегося отпуска необязательно отправляться за границу. Замечательные места для незабываемого семейного отдыха найдутся и в нашей прелестной Эстонии. Вот пять из них!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ