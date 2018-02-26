Тимошенко рассказала о дополнительном плане по разрешению конфликта в Донбассе

Лидер украинской партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко рассказала о работах по подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе, передает РИА ”Новости”.

Она отметила, что речь идет об обсуждении данного проекта ”в больших аналитических кругах”.

”Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а мир установить”, — сказала Тимошенко.

Она не стала уточнять детали плана и его авторов.

Ранее в Госдуме назвали вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса точкой невозврата.