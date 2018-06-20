20.06.2018, 16:45

Тимошенко объявила, что будет баллотироваться в президенты

 (8)
Gazeta.ru
EST
Julia Tõmošenko
Julia TõmošenkoFoto: Pavel Palamartšuk, RIA Novosti

Лидер партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году. Об этом она сказала в ходе трансляции в своем фейсбуке.

”Да, я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но я не хочу идти ради должности”, — сказала она.

Тимошенко выразила уверенность, что ей удастся одержать победу. После этого она обещает провести в стране референдум по смене президентской формы правления на парламентскую.

Она также допустила, что может стать последним президентом Украины, поскольку в дальнейшем украинцы будет выбирать канцлера.

Ранее Юлия Тимошенко вновь возглавила рейтинг поддержки: на настоящий момент за нее готовы отдать голоса 13,3% избирателей.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Студия DELFI| "Никто не знает, что в голове у Черчесова": обсуждаем Россию и неудачи фаворитов

20.06.2018
Сборная России уверенно добилась того результата, который не ожидал даже тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский. В студии Delfi мы обсудили с ним перспективы команды Черчесова, осечки фаворитов и новую систему VAR.
Подробнее

Госпрокуратура оспорила постановление суда о закрытии дела в отношении Эдгара Сависаара

20.06.2018
5 июня Харьюский уездный суд вынес постановление о закрытии дела о коррупции и экономических преступлениях в отношении Эдгара Сависаара со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
118,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Недолго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018

20.06.2018
При том, что пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области категорически отказалась подтвердить или опровергнуть Delfi информацию о том, что миграционные карты при пересечении границы на участке Нарва-Ивангород можно не заполнять самостоятельно только в период чемпионата мира по футболу, непосредственные работники контрольного пункта, пограничники, говорят, что именно так и есть.
Подробнее

Находящийся в порту Пальяссааре паром "Петербург" освобожден из-под ареста

20.06.2018
Харьюский уездный суд освободил из-под ареста находящееся в таллиннском порту Пальяссааре российское судно "Петербург", принадлежащее фирме Black Sea Ferry & Investments — судоходной компании холдинга РЖД. Ранее паром был арестован в счет покрытия долгов, общий размер которых превышал 300 000 евро, пишет rus.err.ee.
Подробнее

МНЕНИЕ: ”Месяц в деревне”: классика, комары и комические куплеты

20.06.2018
Дебютным летним проект Русского театра стал ”Месяц в деревне” по пьесе Ивана Тургенева, поставленный на мызе Сагади. Выездной спектакль — задумка отличная; давно пора. Благо, русская классика и старинные площадки словно созданы друг для друга.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Медведев поделился радостью от победы сборной РФ и нарвался на едкие комментарии про пенсию

20.06.2018
Очередная уверенная победа сборной России на чемпионате мира по футболу не смогла затмить для россиян негатив от непопулярных реформ правительства, в том числе пенсионной. Свое возмущение граждане высказывают чиновникам в соцсетях.
Подробнее