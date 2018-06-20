20.06.2018, 16:45

Тимошенко объявила, что будет баллотироваться в президенты

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Gazeta.ru
EST
Julia Tõmošenko
Julia TõmošenkoFoto: Pavel Palamartšuk, RIA Novosti

Лидер партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году. Об этом она сказала в ходе трансляции в своем фейсбуке.

”Да, я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но я не хочу идти ради должности”, — сказала она.

Тимошенко выразила уверенность, что ей удастся одержать победу. После этого она обещает провести в стране референдум по смене президентской формы правления на парламентскую.

Она также допустила, что может стать последним президентом Украины, поскольку в дальнейшем украинцы будет выбирать канцлера.

Ранее Юлия Тимошенко вновь возглавила рейтинг поддержки: на настоящий момент за нее готовы отдать голоса 13,3% избирателей.

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