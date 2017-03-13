Тимошенко: новая власть США будет поддерживать Украину сильнее, чем раньше

Лидер фракции ”Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что новая власть США настроена поддерживать Украину сильнее, чем раньше, сообщает телеканал ”112 Украина”.

Во время Согласительного совета Верховной рады 13 марта Тимошенко рассказала об итогах визита в США.

”Для того чтобы знать, куда нас ведут и куда мы идем, я хотела бы сообщить, что я была неделю в командировке в США. Многое пришлось обсудить, в том числе я могу твердо сказать, что позиция новой власти в США абсолютно четкая в поддержку Украины. И она будет еще сильнее, чем была раньше”, — сказала Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Киев пытается организовать встречу Порошенко с Трампом раньше Путина.