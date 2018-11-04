Times узнала о секретной сделке Терезы Мэй c Евросоюзом по Brexit

В итоговом документе о выходе Великобритании из Евросоюза будет прописано соглашение о сохранении членства Британии в Таможенном союзе, причем Лондон оставит за собой право выхода из соглашения. Таким образом, Мэй хочет убедить евроскептиков, что Британия не останется в Таможенном союзе навсегда, пишет Times. По данным газеты, уступка Евросоюза заключается в признании за Британией права осуществлять контроль товаров ”на рынке”, то есть на фабриках и в магазинах, а не на границе.

Кроме того, по сведениям газеты, Мэй может договориться о будущем экономическом партнерстве с Брюсселем, которое позволит Британии сохранить возможность открытой торговли с Евросоюзом по той же модели, на основании которой ЕС ведет сотрудничество с Канадой.

Переговоры по Brexit находятся ”на куда более продвинутом этапе, чем сообщалось ранее”, отмечает Times. Итоговый документ будет состоять более чем из 50 страниц.