09.12.2018, 12:29

Times: полиция Британии нашла ”российский след” в гибели ряда людей

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Gazeta.ru
EST 20
Britain Parliament
Britain ParliamentFoto: Victoria Jones, AP

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times.
Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает ”российский след” в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, британские полицейские намерены переквалифицировать их смерти как ”подозрительные” из-за этой информации.

Как отмечается, новую информацию получили сотрудники подразделения Скотленд-Ярда, которые проводят расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Издание подчеркивает, что британские полицейские планируют перепроверить обстоятельства смерти предпринимателя Скота Янга, который скончался в 2014 году.

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Британии усилят давление на российских бизнесменов.

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