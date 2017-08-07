Тиллерсон заявил о желании США сотрудничать с Россией

США хотят работать с Россией и считают, что бессмысленно разрывать связи из-за разногласий. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.
Говоря о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, Тиллерсон подчеркнул, что Россия выражает ”некоторую готовность” к диалогу и поиску путей разрешения кризиса на Украине.
По словам госсекретаря, он также сообщил Лаврову, что ”вмешательство” России в выборы в США — это серьезная проблема.
Ранее Тиллерсон сообщил, когда США ответят на сокращение дипмиссии в России.
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