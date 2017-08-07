07.08.2017, 09:00

Тиллерсон заявил о желании США сотрудничать с Россией

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Gazeta.ru
EST
Rex Tillerson
Rex TillersonFoto: Bloomberg, Bloomberg via Getty Images

США хотят работать с Россией и считают, что бессмысленно разрывать связи из-за разногласий. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

Говоря о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, Тиллерсон подчеркнул, что Россия выражает ”некоторую готовность” к диалогу и поиску путей разрешения кризиса на Украине.

По словам госсекретаря, он также сообщил Лаврову, что ”вмешательство” России в выборы в США — это серьезная проблема.

Ранее Тиллерсон сообщил, когда США ответят на сокращение дипмиссии в России.

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