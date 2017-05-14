Тиллерсон опроверг перезагрузку отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об отсутствии у США намерений начинать отношения с Россией с чистого листа. Об этом он рассказал в интервью на программе Meet The Press телеканала NBC в воскресенье, 14 мая.

По словам Тиллерсона, термин ”перезагрузка” применяют слишком часто. ”Важно понимать, что мы не пытаемся начать с чистого листа”, — заметил он.

”Перезагрузка невозможна. Нельзя просто стереть прошлое. Невозможно начать с чистого листа. Мы стартуем с места, где находимся сейчас”, — подчеркнул госсекретарь.

Тиллерсон указал, что отношения с Россией находятся ”на самом низком уровне с окончания холодной войны”, а между странами сохраняется крайне низкий уровень доверия. ”Думаю, ситуация расценивается как нездоровая для всего мира”, — отметил он, добавив, что подобная обстановка также негативно влияет на американцев и интересы США.

Госсекретарь добавил, что у Москвы и Вашингтона есть целый ряд важных вопросов, которые нужно решить. По его словам, один из них — это вмешательство России в выборы президента США. ”Я думаю, оно было хорошо задокументировано, и мы очень хорошо понимаем природу этого вмешательства здесь и где-либо еще”, — заявил Тиллерсон.

10 мая состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Донльдом Трампом. В Белом доме по ее итогам заявили, что глава государства выразил намерение улучшить отношения с Москвой. Лавров в свою очередь назвал сотрудников администрации Трампа людьми дела.

Днем ранее в МИД заявили, что для нормализации российско-американских отношений требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией президента США Барака Обамы

В Вашингтоне считают что Россия ответственна за серию кибератак против американских политических организаций, совершенных во время избирательной кампании в США осенью 2016 года. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада на эту тему, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Москва все обвинения последовательно опровергала.

29 декабря прошлого года Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России.