Тиллерсон обсудил с Лавровым и Чавушоглу ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудил с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-западе Сирии. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Американская сторона ”очень обеспокоена” происходящими событиями и эскалацией боевых действий, которая угрожает мирному населению.

”Мы по-прежнему поддерживаем решение проблем в области безопасности Турции в рамках закона и как союзника НАТО и важного партнера в вопросе борьбы с ИГ. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения”, — говорится в заявлении ведомства.

США призвали все стороны сосредоточиться на противодействии ИГ и обеспечении мира и стабильности в Сирии.

Ранее глава турецкого МИДа неодобрительно высказался об инициативе министра иностранных дел Франции созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.