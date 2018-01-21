21.01.2018, 22:00

Тиллерсон обсудил с Лавровым и Чавушоглу ситуацию в Сирии

 (18)
Gazeta.ru
EST
Rex Tillerson
Rex TillersonFoto: SPENCER PLATT, AFP/Scanpix

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудил с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-западе Сирии. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Американская сторона ”очень обеспокоена” происходящими событиями и эскалацией боевых действий, которая угрожает мирному населению.

”Мы по-прежнему поддерживаем решение проблем в области безопасности Турции в рамках закона и как союзника НАТО и важного партнера в вопросе борьбы с ИГ. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения”, — говорится в заявлении ведомства.

США призвали все стороны сосредоточиться на противодействии ИГ и обеспечении мира и стабильности в Сирии.

Ранее глава турецкого МИДа неодобрительно высказался об инициативе министра иностранных дел Франции созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Читайте также:
185 000€
Tallinn, Квартира
229 500€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
430€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
166 000€
Tallinn, Дача
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
69 900€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
204 900€
Tallinn, Квартира
208 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии