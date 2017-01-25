This Day: правоохранительные органы Нигерии объединили усилия в борьбе с Мавроди

Правоохранительные органы Нигерии решили перейти к активному сотрудничеству в борьбе с так называемой Схемой Понзи — нигерийским филиалом финансовой пирамиды российского происхождения МММ.

Как сообщила нигерийская газета This Day, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям и Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали меморандум о взаимопонимании в борьбе с недобросовестными операторами финансового рынка Нигерии.

Они подчеркнули, что деятельность таких организаций, как МММ, которая теперь ведет свою аббревиатуру от первых букв английского названия "Всемирное движение Мавроди" или "Всемирная копилка Мавроди", представляет собой угрозу для нигерийского общества.

Обе комиссии пообещали "обрушить всю силу закона" на недобросовестных финансовых дельцов. О размахе их махинаций свидетельствует хотя бы тот факт, что рекламой пирамиды и призывами вносить средства в мошенническую финансовую структуру занимались в Нигерии даже священники. Например, "апостол" Джонсон Сулейман — основатель религиозной организации Omega Fire Ministries — уволил одного из своих пасторов Джозефа Аийедина за "использование названия организации для популяризации МММ".

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Таким образом власти Нигерии отреагировали на возмущение, которое вызвали у нигерийцев трюки "мавродианцев", как они называют организаторов "Схемы Понзи". Ее основатель Чадди Угорджи, который, как указывает сайт "Пульс", по некоторым данным, руководит деятельностью нигерийского филиала МММ, уже покинул страну вместе с супругой месяц назад. За год он собрал с нигерийцев около 5 млрд найр (около $16 млн). Общее число вкладчиков МММ в Нигерии превысило 3 миллиона.

Перед этим представители "Понзи", которые еще несколько месяцев назад обещали вкладчикам фантастические доходы в 30% ежемесячно, на несколько недель заморозили все расчеты и деятельность своих контор. Разъяренные клиенты стали терять терпение и начали угрожать МММ.

Неделю назад нигерийская МММ объявила о возобновлении своей деятельности, однако теперь ее организаторы открыто говорят, что выплаты тем, кто инвестировал ранее, будут проводиться лишь по мере появления новых вкладчиков и поступления новых средств.