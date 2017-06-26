The Washington Post: Европа годами работала над разоблачением российского вмешательства

"На фоне того, как США борются с последствиями вмешательства Кремля в американскую политику, европейские страны применяют различные смелые тактики и методы для разоблачения попыток России повлиять на избирателей и ослабить единство Европы", - пишет The Washington Post.

"На другом конце земного шара сотрудники контрразведки, законодатели, исследователи и журналисты посвятили годы — в некоторых случаях десятилетия — разработке методов борьбы с российской дезинформацией, хакерством и троллингом. И они применяют их сейчас, как никогда", — пишут Дана Прист и Майкл Бирнбаум.

Четыре десятка официальных лиц и исследователей, давших недавно интервью, с большей уверенностью заявили о результатах их попыток противостоять российскому влиянию, нежели официальные лица, борющиеся с ним в США, что один европейский чиновник в компьютерной сфере сравнил с "просмотром "Карточного домика", говорится в статье.

Лучшим антидотом российскому влиянию, как утверждают европейские эксперты, является выставление его напоказ.

"Их методы варьируют. Швеция запустила национальную программу в школах по подготовке учащихся к распознаванию российской пропаганды. Министерство обороны создало новые объединения по поиску и борьбе с российскими попытками внести разброд в шведское общество", — пишет издание.

"В Литве 100 граждан, занимающихся поиском в киберпространстве, прозванных "эльфами", объединились для идентификации и отпора людям, занимающимся распространением российской дезинформации в соцсетях. Они называют свои ежедневные стычки с ними "Эльфы против троллей", — говорится в статье.

"В Брюсселе в Оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям ЕС (East Stratcom) входят 14 сотрудников и сотни добровольцев-ученых, исследователей и журналистов, расследовавших и опубликовавших 2 тыс. примеров ложных или искаженных новостных статей на 18 языках в еженедельном дайджесте, который начал выходить два года назад", — сообщают авторы.

"И, помимо выявления российских попыток, европейские страны также стараются сорвать их", — говорится в статье.

"Франция и Великобритания смогли заставить Facebook удалить десятки тысяч автоматизированных поддельных страниц, которые использовались для того, чтобы повлиять на избирателей ближе ко времени выборов, и удвоили до 6 тыс. число наблюдателей, которые могут удалять клеветнические записи и записи, возбуждающие ненависть по какому-либо признаку", — пишет издание.

Недавно кабинет министров Германии одобрил законопроект по наложению штрафа в размере до 53 млн долларов на социальные сети, которые не удаляют записи, сочтенные "ненавистническими высказываниями", пишет издание.

Русские начали экспериментировать с методами информационной войны десять лет назад в Эстонии, затем последовали попытки подрывной деятельности в Грузии, Киргизии, Казахстане, Финляндии, Боснии и Македонии. Но полная мощность их арсенала дезинформации стала очевидной только в 2014 году, с началом конфликта на Украине, говорится в статье.

"Это довольно хорошо продуманные месседжи для местной публики, — считает Якуб Янда, заместитель директора исследовательского центра European Values (Прага). — Они адресованы местным ответственным лицам и общественности, и их целью является повлиять на их мнение".

"Большая часть вредоносных действий направлена на подрыв доверия внутри наших обществ между различными группами, политическими движениями, элитами и народом", — говорит постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Джонатан Всевиов.

"В контрнаступлении в Европе принимают участие исследователи из Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Нидерландов, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Украины и Латвии. В Словакии около 1400 рекламодателей согласились бойкотировать ряд ложных, конспирологических сайтов, отобранных одной некоммерческой исследовательской организацией", — говорится в статье.

"Между правительством, исследователями и журналистами, проводящими расследования, началось доброжелательное соперничество за то, чтобы стать первыми, кто разоблачит очередную попытку России "загрязнить" легальную новостную экосистему, заявила Инга Спринге, директор Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica", — пишет издание.

В апреле на сайте Re:Baltica была опубликована статья под заголовком "Три балтийских русскоязычных новостных сайта, известных в совокупности как Baltnews, тайно связаны с глобальной пропагандистской сетью Кремля". Используя наводку, первоначально обнаруженную эстонской службой безопасности, Re:Baltica скрупулезно отследила принадлежность сайтов Латвии, Нидерландам, а затем "России Сегодня", сообщает издание.

"Это была наша самая большая сенсация", — заявила Спринге, которая, по ее словам, была удивлена тем, что "Кремль не пытался скрыть эту сеть за более многочисленными офшорными компаниями".

"Это также подтвердило наши подозрения", — сказала она, имея в виду, что Кремль контролирует значительно больше медиасетей за пределами России, чем он готов признать.