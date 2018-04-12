The Times: Тереза Мэй готовит Великобританию к удару по Сирии

Британская авиация и флот готовы к нанесению удара по Сирии из-за предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте. Как сообщает The Times со ссылкой на источник, в полную боевую готовность приведены британские самолеты на военной базе на Кипре.

По данным издания, воздушная техника, базирующаяся на базе Акротири на юге Кипра, выведена на взлетно-посадочные полосы и ожидает только сигнала для взлета.

В настоящее время на авиабазе находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами и готовых к военным действиям, отмечает The Times. Еще шесть самолетов Typhoon, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух", в случае необходимости будут вести их прикрытие.

Ранее сообщалось, что Мэй приказала британским военным привести подводные лодки в режим боевой готовности и направить их на расстояние ракетного удара по объектам в Сирии.