12.04.2018, 12:49

The Times: Тереза Мэй готовит Великобританию к удару по Сирии

 (71)
NEWSru.com
EST
Macron ja May Tapal
Macron ja May TapalFoto: Photo:Marko Mumm

Британская авиация и флот готовы к нанесению удара по Сирии из-за предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте. Как сообщает The Times со ссылкой на источник, в полную боевую готовность приведены британские самолеты на военной базе на Кипре.

По данным издания, воздушная техника, базирующаяся на базе Акротири на юге Кипра, выведена на взлетно-посадочные полосы и ожидает только сигнала для взлета.

В настоящее время на авиабазе находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами и готовых к военным действиям, отмечает The Times. Еще шесть самолетов Typhoon, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух", в случае необходимости будут вести их прикрытие.

Ранее сообщалось, что Мэй приказала британским военным привести подводные лодки в режим боевой готовности и направить их на расстояние ракетного удара по объектам в Сирии.

The Times также пишет, что к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Среди судов, базирующихся в Средиземном море, — эсминец HMS Duncan, оснащенный системой противовоздушной обороны. На его борту противокорабельные крылатые ракеты RGM-84 Harpoon и зенитный ракетный комплекс Sea Viper.

ТОП

Источники The Telegraph отмечали, что Мэй готова отдать приказ о нанесении удара по Сирии без разрешения парламента. Как стало известно, в четверг, 12 апреля, глава правительства проведет заседание кабинета министров, посвященное ситуации в Сирии. Как пишет Sky News, ожидается, что на встрече премьер предложит одобрить участие Великобритании в операции в Сирии совместно с Францией и США.

Ранее сообщалось, что США также готовятся к возможной военной операции в Сирии. Так, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", был замечен на расстоянии в 100 км от Тартуса, где расположена российская военно-морская база. Американская пресса сообщила, что в ближайшее время к кораблю присоединится ракетный эсминец USS Porter.

Накануне атомный авианосец USS Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев (USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut) вышел из порта в Норфолке (штат Вирджиния) и отправился в Средиземное море.

Между тем, как стало известно, президент США Дональд Трамп, несмотря на обещание определиться с ответом из-за предполагаемой химатаки в Думе, по истечении поставленного им самим срока пока так и не принял решение.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава

12.04.2018
Свежий ежегодник КаПо наконец-то окончательно проливает свет на одного из самых известных эстонских шпионов, имевшего позывные ”Воронин” и ”Скворцов” Юхана Тулдава. Он был преподавателем Тартуского университета, всемирно известным ученым, но при этом жестоким и расчетливым шпионом без моральных принципов, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КаПо: кроме Сазанкова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек

12.04.2018
В главе, посвященной борьбе с терроризмом, представленного сегодня ежегодника КаПо, сообщается, что в военных действиях в Ираке и Сирии принимает участие один уроженец Эстонии Абдурахман Сазанков. Кроме него, по данным КаПо, в регионе присутствуют или присутствовали еще с десяток связанных с Эстонией человек. Примерно половина из них — несовершеннолетние.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Михаил Кылварт разговаривает за рулем по мобильному телефону

12.04.2018
Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как председатель Таллиннского горсовета Михаил Кылварт, управляя автомобилем, разговаривает по мобильному телефону.
Подробнее

”Они сожалеют о содеянном”. Осквернившие свечи в память о жертвах мартовской депортации призваны к ответственности

12.04.2018
Полиция установила личности людей, которые 26 марта на площади Вабадузе совершили акт вандализма по отношению к свечам, зажженным в память о жертвах мартовской депортации, и возбудила в отношении двух женщин (55 и 32 лет) и двух мужчин (33 и 27 лет) производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка.
Подробнее

-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €

Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

12.04.2018
В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Обвиняемые в двойном убийстве и поджоге Poseidon предстали перед судом

12.04.2018
Сегодня перед Харьюским уездным судом предстали братья Эрик и Стен Круусимяги, обвиняемые в убийстве двух лидеров Кемеровской ОПГ в пошлом году. Для сокрытия следов преступления мужчины подожгли ночной клуб Poseidon в Таллинне.
Подробнее

КаПо: Россия все больше манипулирует русской молодежью в Эстонии

12.04.2018
Согласно данным свежего ежегодника Полиции безопасности (КаПо), новая тенденция российской политики раскола — обращение внимания на русскую молодежь в Эстонии. Им пытаются помешать интегрироваться в эстонское культурное пространство, из них пытаются создать подрастающее поколение несущих кремлевскую политику раскола в Эстонию, их вербуют в ряды спецслужб, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Подробнее

Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

12.04.2018
Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.
Подробнее