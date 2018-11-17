The Times назвала российского генерал-майора главным претендентом на пост главы Интерпола

Необходимость в выборе нового руководителя Интерпола возникла после того, как пропал предыдущий глава организации Мэн Хунвэй. Впоследствии выяснилось, что его арестовали в Китае по подозрению в коррупции. 8 октября он подал в отставку.

Александр Прокопчук стал вице-президентом Интерпола в 2016 году. До этого он более десяти лет работал в национальном бюро Интерпола в России. В 2003 году ему было присвоено звание генерал-майора милиции (затем — полиции).