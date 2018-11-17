17.11.2018, 20:30

The Times назвала российского генерал-майора главным претендентом на пост главы Интерпола

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rus.delfi.ee
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interpol
interpolFoto: Fred Doufouri, AFP/Scanpix

Новым главой Интерпола, скорее всего, будет выбран вице-президент организации Александр Прокопчук. По данным анонимных источников The Times, его основным соперником на выборах, которые состоятся 21 ноября, станет южнокореец Ким Чон Ян, передает "Медуза".

Необходимость в выборе нового руководителя Интерпола возникла после того, как пропал предыдущий глава организации Мэн Хунвэй. Впоследствии выяснилось, что его арестовали в Китае по подозрению в коррупции. 8 октября он подал в отставку.

Александр Прокопчук стал вице-президентом Интерпола в 2016 году. До этого он более десяти лет работал в национальном бюро Интерпола в России. В 2003 году ему было присвоено звание генерал-майора милиции (затем — полиции).

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