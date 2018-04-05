The Times: британские спецслужбы определили место производства отравившего Скрипалей вещества

Британские спецслужбы считают, что они определили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на собственные источники. В то же время в спецслужбах не стали раскрывать, где именно находится упомянутая лаборатория.
По словам источников, сотрудникам правительства и спецслужб удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже спустя несколько дней после химатаки в Солсбери. Собеседник издания в правительстве сообщил, что к моменту проведения чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое состоялось 7 марта, кабинет министров знал, что яд с более чем высокой долей вероятности произведен в России.
Источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории, однако степень их уверенности предельно высока, говорится в статье. Они также считают, что российская сторона проводила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать "Новичок" для убийств по политическим мотивам.