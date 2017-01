Американские правоохранительные органы и спецслужбы проводят масштабное расследование с целью отследить предполагаемые связи между российскими официальными лицами и соратниками избранного президента США Дональда Трампа. Изучаются перехваченные переговоры и финансовые операции.

В том числе расследование ведется в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, рассказали The New York Times бывшие и действующие высокопоставленные американские чиновники. Связаны ли перехваченные данные с Трампом или его кампанией, неизвестно. Также не уточняется, есть ли связь c расследованием взлома серверов Демократической партии США и других попыток вмешаться в выборы президента, которые прошли в ноябре 2016 года. Напомним, что американские власти пришли к выводу об ответственности России за кибератаки.

Известно, что частично расследование сфокусировано на деловых отношениях бывших и нынешних советников Трампа с Россией. Манафорт занимался бизнесом на Украине и в России, отмечает издание. Некоторые из его контактов там проходили под наблюдением Агентства национальной безопасности США из-за подозрений в связях с ФСБ, рассказал NYT один из чиновников.

Спецслужбы ведут расследование в отношении по меньшей мере трех соратников избранного президента. Помимо Манафорта это Картер Пейдж — бизнесмен и бывший советник предвыборной кампании по вопросам внешней политики, а также Роджер Стоун, который также поначалу был нанят в качестве советника, но затем стал просто доверенным лицом Трампа.

В отношении каких российских чиновников ведется следствие и какие именно переговоры привлекли внимание американских специалистов по прослушке, неизвестно.

В рамках расследования изучаются связи американских граждан с зарубежными правительствами, отмечается в статье, переведенной сайтом InoPressa. Эти связи могут включать в себя попытки украсть государственные или корпоративные тайны, втереться в доверие к лидерам американского правительства или повлиять на политику.

Расследование возглавляет ФБР при поддержке АНБ, ЦРУ и отдела финансовых преступлений Министерства финансов США. За последние недели следствие ускорилось, однако никаких убедительных доказательств правонарушений не было обнаружено, рассказали источники издания. По словам одного из них, некоторые разведывательные донесения, основанные на перехваченных переговорах, были ранее представлены Белому дому.

Издание отмечает, что правовые стандарты по рассекречиванию подобных расследований низки, и к уголовному преследованию они приводят редко.

В штабе Трампа утверждают, что ничего не знают о расследовании предполагаемых связей его соратников с Россией. "Мы совершенно ничего не знаем ни о каких расследованиях или даже основаниях для них", — сказала Хоуп Хикс, пресс-секретарь переходной команды Трампа.

Манафорт во вторник вечером в разосланном по электронной почте заявлении назвал сообщения о его связях с российским правительством "грязным трюком Демократической партии и полной фальшивкой". "У меня никогда не было никаких отношений с российским правительством или любыми другими российскими чиновниками. Я никогда ни с кем из них не контактировал и не давал никому распоряжений с кем-то из них контактировать, — заявил соратник избранного президента США — Что касается "российского взлома DNC", все, что я о нем знаю, я прочел в прессе".

Издание напоминает, что уже в пятницу, 20 января, избранный президент вступит в свои полномочия. Таким образом, Трамп примет присягу, находясь вместе со своими соратниками под следствием. На посту президента миллиардер будет контролировать работу спецслужб, что позволит ему перенаправить или остановить расследование хотя бы частично. Инаугурация Трампа состоится 20 января в 17:30 по московскому времени.

Решение открыть расследование не было вызвано публикацией скандального досье с компроматом на Трампа, составленного, по данным прессы, бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, отмечается в статье NYT. Напомним, что изложенные в этом документе сведения также проверяет ФБР.

Манафорт много лет был консультантом экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Он ушел с поста главы избирательного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне подозрений в лоббировании интересов Януковича. Тогда СМИ сообщили, что политик якобы получил от украинской Партии регионов 12,7 млн долларов.

Позже стало известно, что ФБР и Минюст США изучают возможные связи американских компаний с предполагаемыми коррупционными схемами Януковича, и расследуется в том числе деятельность фирмы Манафорта.