26.09.2018, 20:30

The Insider и Bellingcat установили настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

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rus.delfi.ee
EST 40
Petrov ja Boširov
Petrov ja BoširovFoto: Handout, Reuters

The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига.

Об этом пишет "Эхо Москвы".

Кто такой Анатолий Чепига

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание ”Героя России”.

Вот как описывает ”подвиги” Чепиги сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области:

”Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации”.

Под ”миротворческой миссией” подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако же какие именно подвиги совершал этот ”Герой России”, пока неясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Свое альтер-эго ”Руслан Боширов” Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге ”консерваторией”.

Как удалось обнаружить Чепигу

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст ”Боширова”, The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего ”Боширова”.

В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших ”Героями России”. Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть ”Бошировым” и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что ”Боширов” и Чепига — одно и то же лицо.

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