The Insider: "бизнесмены" Петров и Чепига-Боширов получили британские визы по фальшивкам благодаря влиянию спецслужб на визовый центр

Ранее The Insider и The Bellingcat сообщили, что Руслан Боширов — это 39-летний полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. По данным группы расследователей, Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 года в поселке Николаевка Приморского края, расположенной на российско-китайской границе. Он окончил с отличием Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ), которое готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ, утверждают сотрудники изданий.

После этого Чепига служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги принимало участие во второй чеченской войне. В декабре 2014 года Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. По версии The Insider, под "миротворческой миссией" подразумеваются боевые действия на востоке Украины. Имя Руслан Боширов Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на сленге сотрудников ГРУ "консерваторией", говорилось в статье.

Доброхотов в эфире "Эха Москвы" предложил провести совместную пресс-конференцию Чепиги и Боширова, если официальные власти будут утверждать, что это разные люди. Он напомнил, что номера загранпаспортов "Петрова" и "Боширова" следуют друг за другом, и последовательны с другими ГРУшниками, чьи копии паспортов выкладывали в открытый доступ власти Черногории.

Российские власти уже опровергли информацию The Insider о якобы настоящем имени Руслана Боширова и о том, что он является полковником ГРУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обнародованные сведения "новым вбросом", который появился сразу же после выступления британского премьер-министра Терезы Мэй в Совете Безопасности ООН на тему оружия массового уничтожения.

Дипломат отметила, что Мэй снова озвучила обвинения в адрес России. "Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?" — добавила Захарова в Facebook.

The Telegraph: выбор Чепиги на роль одного из убийц Скрипаля укладывается в символичную логику

Что касается сообщника "Чепиги-Боширова" "Александра Петрова", его имя остается неясным, однако газета The Telegraph, которую цитирует InoPressa, установила, что он путешествовал под своим подлинным именем и лишь фамилию заменил на псевдоним. "По некоторым сведениям, контртеррористическая полиция и спецслужбы [Великобритании] знают его подлинное имя", — говорится в статье.

Издание отмечает, что, по словам бывшего высокопоставленного офицера российских вооруженных сил, высокий ранг и опыт полковника Чепиги наводят на убедительные предположения, что "приказ выполнить эту работу был отдан на высшем уровне".

По мнению ряда аналитиков разведки, определенную роль в попытке отравления могли сыграть месть и личная расправа. "Ветеранов афганской и чеченской кампаний, как и многих других конфликтов, связывают узы ревностной преданности. Скрипаль [служивший в Афганистане] предал эти узы и заслужил гнев бывших товарищей по оружию", — говорится в статье.

Если эта версия верна, то выбор Чепиги на роль одного из потенциальных убийц Скрипаля укладывается в символичную логику: направить на задание преданного ветерана, чтобы ликвидировать предателя, назначив ему "высшую меру" наказания, пишет The Telegraph.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль, по утверждению британских властей, нервно-паралитическим веществом "Новичок", произошло 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил в произошедшем Россию. В Москве причастность к инциденту опровергли.