"Правительство Чехии создаст специальное подразделение "против фейковых новостей", — сообщает The Guardian. "Официальные лица стремятся побороть распространение измышлений, которые преимущественно касаются темы мигрантов. По их словам, эти измышления тиражируют сайты, которые поддерживает правительство российского президента Путина", — пишет журналист Роберт Тейт.

Перевод статьи приводит InoPressa.

Задача нового подразделения — противодействовать вмешательству в ход парламентских выборов, которые назначены в Чехии на октябрь 2017 года. "Данные соцопросов свидетельствуют, что дезинформация в интернете влияет на общественное мнение и рискует дестабилизировать демократическую систему страны", — говорится в статье.

"Хотя доказать четкие связи трудно, официальные лица уверены, что Кремль стоит примерно за 40 сайтами на чешском языке, где излагаются воззрения радикалов, конспирологические теории и неточные сообщения. Официальные лица полагают, что цель этой работы — изменить ориентированность Чехии, которая сейчас входит в западный альянс", — говорится в статье.

"Ключевая цель российской пропаганды в Чехии — заронить в сознание людей сомнения в том, что демократия — лучшая система организации страны, а также создать негативный образ ЕС и НАТО, отбить у людей охоту участвовать в демократических процессах", — сказал в интервью газете Томаш Проуза, госсекретарь Чехии по делам Европы.

Новое подразделение — "Центр против терроризма и гибридных угроз" — станет частью министерства внутренних дел. "Он начнет работу 1 января, в нем будет 20 специалистов на полную ставку. Они разместятся в здании, которое в годы холодной войны использовалось тайной полицией коммунистического режима для допросов", — говорится в статье.

"Специалисты будут внимательно изучать дезинформацию и постараются ей противостоять с помощью специального аккаунта в "Твиттере" и нового раздела на сайте МВД, предназначенного для изложения точки зрения правительства. Центр также будет обучать госслужащих, как избегать шантажа и сопротивляться иностранному лоббированию", — передает автор статьи.

"Одна из основных задач — обеспечить свободные и честные выборы", — сказал один из высокопоставленных сотрудников подразделения, пожелавший остаться анонимным. Он заверил, что центр будет внимательно отслеживать события во Франции и Германии, где пройдут, соответственно, президентские и парламентские выборы.

Звучат обвинения, что создание центра выльется в введение цензуры, шпионаж и подавление свободы слова. Его сотрудники отвергают эту критику.

Онлайн-агитация в Чехии подогрела страх перед терроризмом и притоком выходцев с Ближнего Востока, хотя процент мусульман в Чехии — мизерный, а кризис с беженцами на эту страну повлиял мало, замечает автор.

Когда в ноябре 2014 года президента Чехии Земана освистали за близость к Москве, сайт AE News утверждал, что Земан стал жертвой "Майдана", инспирированного посольством США.

Попытки докопаться до происхождения таких сайтов, как AE News, провалились, говорится в статье. "Он так хорошо защищен, что чешским журналистам не удалось выяснить, кто за ним стоит", — говорит Якуб Янда, замдиректора аналитического центра "Европейские ценности" (Прага).

Разведслужбы и опытные политики возлагают вину на некоторых русских, живущих в Чехии, и посольство РФ в Праге.