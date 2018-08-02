02.08.2018, 08:23

Терпение лопнуло: Италия отправила спасенных беженцев обратно в Ливию

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Lenta.ru
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Терпение лопнуло: Италия отправила спасенных беженцев обратно в Ливию
Vahemerelt päästetud naine esmaspäeva õhtul Liibüas Tripoli mereväebaasis

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна больше не станет принимать нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Сальвини, ему доложили, что два судна Lifeline и Seefuchs под флагами Голландии намерены были пришвартоваться у итальянских берегов. Суда неправительственной гуманитарной организации отплыли из Ливии, на их борту были люди, указал итальянский премьер. При этом он назвал тех, кто занимается транспортировкой беженцев, контрабандистами.

”Они [контрабандисты] знают, что Италия больше не желает участвовать в нелегальной миграции, поэтому им придется искать другие порты”, — написал Сальвини.

Политик подчеркнул, что готов к угрозам со стороны несогласных, однако он принимает такие решения как министр и как отец для общего блага.

Как уточняет La Repubblica, только на борту Lifeline находятся 118 человек, спасенных после кораблекрушения.

Кроме того, ранее Италия и Мальта, несмотря на призывы различных международных организаций, отказались принимать судно ”Водолей” (Aquarius), принадлежащее европейской неправительственной правозащитной организации по поиску и спасению потерпевших крушение в море беженцев SOS Mediterranee. На борту судна находились 629 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, в том числе и дети. В итоге судно было отправлено в Испанию. Италия лишь отправила два корабля сопровождения.

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Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек. В городе Вентимилья на северо-западе страны неоднократно происходили столкновения полиции с нелегалами, которые пытаются сбежать на территорию Франции.

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