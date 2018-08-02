Терпение лопнуло: Италия отправила спасенных беженцев обратно в Ливию

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна больше не станет принимать нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Сальвини, ему доложили, что два судна Lifeline и Seefuchs под флагами Голландии намерены были пришвартоваться у итальянских берегов. Суда неправительственной гуманитарной организации отплыли из Ливии, на их борту были люди, указал итальянский премьер. При этом он назвал тех, кто занимается транспортировкой беженцев, контрабандистами.

”Они [контрабандисты] знают, что Италия больше не желает участвовать в нелегальной миграции, поэтому им придется искать другие порты”, — написал Сальвини.

Политик подчеркнул, что готов к угрозам со стороны несогласных, однако он принимает такие решения как министр и как отец для общего блага.

Как уточняет La Repubblica, только на борту Lifeline находятся 118 человек, спасенных после кораблекрушения.