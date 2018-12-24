24.12.2018, 14:30

Тереза Мэй в рождественском обращении поблагодарила военных за "защиту от российского вторжения"

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NEWSru.com
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Theresa May
Theresa MayFoto: POOL, Reuters/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском обращении к военнослужащим похвалила их за работу "от Солсбери до Сирии" и поблагодарила за "защиту от российского вторжения".

"Начиная с жизненного важного устранения последствий отвратительной атаки с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, в защите наших вод и нашего неба от российского вторжения и усилении наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по терроризму в рамках глобальной коалиции против ИГ*, и отправляя сообщение (…) режиму [ президента Сирии Башара] Асада о том, что мы не будем стоять в стороне, когда применяется химическое оружие (…) снова и снова вы противостоите агрессии и тем, кто пренебрегает правилами, основанными на международном порядке", — цитирует премьер-министра Sky News.

"Вы должны невероятно гордиться всем, что вы делаете, так же, как вся страна гордится вами", — подытожила Мэй.

Тереза Мэй, напоминает телеканал, заканчивает год, пережив попытку парламентских консерваторов отстранить ее от должности, а теперь оказалась во главе кабинета министров, полных решимости оставить Brexit без сделки.

В начале декабря британский премьер-министр призвала страны ЕС ввести новые индивидуальные санкции против россиян и взглянуть более широко на "акт Магнитского". "Однако существует предел того, что мы можем сделать в отношении применения индивидуальных санкций до тех пор, пока мы не выйдем из Европейского союза", — сказала глава британского правительства, заявила Мэй.

По ее словам, Великобритания "всегда была в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением". Данный случай касался недовольства Лондона ролью Москвы в морском инциденте в Керченском проливе.

Ранее Мэй не раз указывала на "российскую агрессию", говоря, в частности, о "деле Скрипалей". В начале марта бывший полковник ГРУ Сеергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери и довольно долгое время провели в коме. Великобритания обвинила Россию в причастности к атаке нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", произведенном в РФ. Москва эти обвинения отвергает.

В марте Тереза Мэй вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном договорились о совместном ответе на "агрессивное поведение России".

В сентябре Мэй заявила, что видит, что происходит, "когда естественный патриотизм, служащий основой здорового общества, превращается в агрессивный национализм, пользующийся страхом и неопределенностью, чтобы продвигать политику идентичности внутри страны и идти на агрессивную конфронтацию с другими странами, нарушая правила и подрывая институты".

При этом она прямо указала, кого конкретно имеет в виду. "Мы видим это, когда такие страны, как Россия, грубо нарушают международное право, начиная с захвата суверенных территорий и заканчивая применением химического оружия агентами российского ГРУ на улицах Великобритании", — добавила Мэй, намекая, вероятно, на присоединение Крыма к России в 2014 году.

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