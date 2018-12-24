Тереза Мэй в рождественском обращении поблагодарила военных за "защиту от российского вторжения"

По ее словам, Великобритания "всегда была в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением". Данный случай касался недовольства Лондона ролью Москвы в морском инциденте в Керченском проливе.
Ранее Мэй не раз указывала на "российскую агрессию", говоря, в частности, о "деле Скрипалей". В начале марта бывший полковник ГРУ Сеергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери и довольно долгое время провели в коме. Великобритания обвинила Россию в причастности к атаке нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", произведенном в РФ. Москва эти обвинения отвергает.
В марте Тереза Мэй вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном договорились о совместном ответе на "агрессивное поведение России".
В сентябре Мэй заявила, что видит, что происходит, "когда естественный патриотизм, служащий основой здорового общества, превращается в агрессивный национализм, пользующийся страхом и неопределенностью, чтобы продвигать политику идентичности внутри страны и идти на агрессивную конфронтацию с другими странами, нарушая правила и подрывая институты".
При этом она прямо указала, кого конкретно имеет в виду. "Мы видим это, когда такие страны, как Россия, грубо нарушают международное право, начиная с захвата суверенных территорий и заканчивая применением химического оружия агентами российского ГРУ на улицах Великобритании", — добавила Мэй, намекая, вероятно, на присоединение Крыма к России в 2014 году.