15.07.2018, 13:16

Тереза Мэй утверждает, что предложила лучшую из возможных стратегий Brexit

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NEWSru.com
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Theresa May
Theresa MayFoto: HO, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала одно из своих самых решительных заявлений в намерении положить конец разногласиям в рядах правящей Консервативной партии вокруг формы выхода страны из Европейского союза, пишет "Интерфакс".

В авторской статье на страницах воскресной газеты The Mail on Sunday она написала, что общество должно преодолеть разрывающие его разногласия, иначе оно рискует сорвать Brexit в случае, если ее противники-однопартийцы будут продолжать подрывать позиции правящего кабинета министров.

"Мое послание стране в этот уик-энд является простым: нам необходимо не сводить глаз с цели. Если мы не будем этого делать, то мы рискуем прийти к тому, что Brexit вообще не состоится. Настало время быть практичными и прагматичными и поддержать наш план выхода из Евросоюза 29 марта следующего года и претворить его в жизнь ради британского народа", — сказано в статье премьера.

Мэй также перечислила выгоды, которые получит страна от реализации правительственного плана выхода из Европейского союза: восстановление национального суверенитета, формирование собственной миграционной политики, создание своей законодательной и правоприменительной базы, прекращение выплаты взносов Брюссселю и высвобождение средств для реализации долгосрочного плана развития Национальной системы здравоохранения.

"Он использует возможности независимой торговой политики, предоставляя нам свободу для того, чтобы заключить новые торговые соглашения с нашими союзниками в мире, включая Америку, где президент Трамп дал четко понять, что он хочет достичь торговой сделки и теперь уверен, что мы сможем ее заключить", — пояснила британский премьер, перечисляя достоинства своего плана.

Мэй жестко ответила сторонникам "жесткого Brexit", заявив, что наследием выхода страны из сообщества не может являться жесткая граница между выходящей из ЕС Великобританией и остающейся в нем Ирландией.

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В то же время она предостерегла и фланг ярых сторонников евроинтеграции от попыток внесения на предстоящей неделе поправок в Билль о торговле, с помощью которых можно было бы привязать Соединенное Королевство к Таможенному союзу ЕС. Подобный подход, по словам премьера, стал бы предательством самой идеи Brexit, поддержанной на референдуме 2016 года.

"Как сказал президент Дональд Трамп, я — жесткий переговорщик. И сейчас я хочу сказать всем британцам то же, что сказала ему в пятницу: я отправляюсь в Брюссель не для того, чтобы торговать нашими национальными интересами; я еду отстаивать их. Я буду сражаться за нашу сделку по Brexit — потому что это правильная сделка для Британии", — резюмировала Мэй.

Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля.

План предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров (но не для услуг). Чтобы обеспечить функционирование единой таможенной зоны и беспрепятственное движение товаров, в частности, возможность беспрепятственного пересечения границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией, Великобритания возьмет на себя обязательство соблюдать общие правила и стандарты ЕС, касающиеся технического, фитосанитарного контроля и других сфер.

Лондон, кроме того, готов взять на себя обязанность взимать пошлины, превышающие тарифы, установленные самой Великобританией, и перечислять их в ЕС, если товар следует на территорию страны Евросоюза. Для исключения контрабанды товары планируется снабжать чипами для отслеживания маршрута их передвижения.

Таким образом, Великобритания сможет устанавливать свои тарифы и разрабатывать независимую торговую политику и выйдет из-под юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС, однако будет учитывать его решения в некоторых областях.

Однако два ключевых министра — глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис — посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на вышеупомянутом референдуме. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

Великобритания должна выйти из ЕС в марте будущего года.

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