Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране 8 июня. Об этом глава правительства заявила во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.
"Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", — сказала она.
Tallinn, Квартира, 169 000 EUR
Narva-Jõesuu, Квартира, 33 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)