18.04.2017, 13:35

Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов

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ИТАР-ТАСС
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Theresa May
Theresa MayFoto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране 8 июня. Об этом глава правительства заявила во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.

"Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", — сказала она.

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