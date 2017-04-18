Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране 8 июня. Об этом глава правительства заявила во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.
"Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", — сказала она.
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