Theresa May Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране 8 июня. Об этом глава правительства заявила во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.