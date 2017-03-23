Тереза Мэй: нападавший в Вестминстере был известен полиции

Мужчина, совершивший нападение в центре Лондона в среду, родился в Британии и был известен британским спецслужбам, сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй.



По ее словам, несколько лет назад мужчина находился под подозрением по делу об экстремизме, однако он не был центральной фигурой расследования. Имя нападавшего Мэй называть не стала.



Накануне в центре британской столицы неизвестный мужчина наехал на пешеходов, а затем набросился с ножом на полицейского. Нападавший был застрелен полицией возле британского парламента.

По последним данным, погибли четыре человека, включая самого нападавшего. Среди погибших — сотрудник полиции Кит Палмер.



На данный момент семь человек находятся в больнице в критическом состоянии. Всего за медицинской помощью обратились 29 человек, среди них — граждане Франции, Румынии, Южной Кореи, Китая и других стран.

Королева Британии Елизавета II выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в ходе нападения, а также поблагодарила полицию Лондона.



Как сообщает Скотленд-ярд, в ходе расследования арестованы восемь человек, четверо из них — в Бирмингеме.



В полиции заявляют, что нападавший, вероятнее всего, "действовал в одиночку, попав под влияние международного терроризма".



"Можно уверенно сказать, что на данном этапе у нас нет конкретной информации, сохраняется ли угроза общественной безопасности", — добавил представитель Скотленд-ярда.

