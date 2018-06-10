10.06.2018, 10:41

Тереза Мэй готова ввести новые меры против России

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DELFI.ee
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Theresa May
Theresa MayFoto: Christopher Furlong, PA Wire/PA Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран на саммите G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России, передает РИА "Новости".

"Я приветствую понимание "семеркой" необходимости сохранить санкции в отношении России в свете того, что Россия не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям на Украине. Мы договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении России", — сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились о противодействии "враждебной" России. Предложение было внесено премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Премьер-министр Великобритании также заявила, что для того, чтобы Россия вернулась в состав G8, она должна изменить свое поведение, передает РИА "Новости".

"Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала Мэй.

Таким образом британский премьер ответила на вопрос журналиста, который поинтересовался, не считает ли Мэй, что американский президент Дональд Трамп не прислушивается к ее точке зрения по этому вопросу.

Как сообщалось, в итоговом коммюнике саммита в Канаде страны "большой семерки" потребовали от России отказаться от попыток "подрывать демократию". В частности, страны Группы семи осудили атаку в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Как следует из коммюнике, участники саммита G7 поддерживают точку зрения Великобритании относительно того, что ответсвенность за атаку "с высокой степенью вероятности" лежит на России.

Помимо прочего, страны-участницы G7 приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации.

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