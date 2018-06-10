Тереза Мэй готова ввести новые меры против России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран на саммите G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России, передает РИА "Новости".

"Я приветствую понимание "семеркой" необходимости сохранить санкции в отношении России в свете того, что Россия не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям на Украине. Мы договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении России", — сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились о противодействии "враждебной" России. Предложение было внесено премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Премьер-министр Великобритании также заявила, что для того, чтобы Россия вернулась в состав G8, она должна изменить свое поведение, передает РИА "Новости".

"Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала Мэй.

Таким образом британский премьер ответила на вопрос журналиста, который поинтересовался, не считает ли Мэй, что американский президент Дональд Трамп не прислушивается к ее точке зрения по этому вопросу.