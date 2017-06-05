Теракты в Лондоне: как полиция может изменить тактику

В субботу полиция застрелила всех троих нападавших на Лондонском мосту всего за восемь минут. Это при том, что в обычной ситуации стражи порядка в Великобритании оружие не носят.

Первые полицейские, которым пришлось реагировать на новое нападение в британской столице, огнестрельного оружия при себе не имели: один из них был не при исполнении, второй — сотрудник Британской транспортной полиции, следивший за порядком на близлежащем вокзале Лондон-бридж, — также не был вооружен.

Полицейский, имя которого пока не раскрывается, пытался обезвредить нападавших с ножами с помощью своей дубинки. Он получил серьезные ранения, но сейчас его состояние, как сообщается, стабилизировалось.

В том, что у полицейских не было огнестрельного оружия, для Британии нет ничего необычного. Такова традиция, зародившаяся в начале XIX века, когда в Лондоне появились первые полицейские силы (они были расквартированы на улице Грейт-Скотленд-Ярд, и название "Скотленд-Ярд" сохранилось за лондонской полицией до сих пор, хотя сам корпус полиции за это время сильно разросся, а его штаб-квартира не раз переезжала).

Машины со снайперами

Считается, что полицейский должен действовать не столько силой, сколько личным авторитетом. Оружие носят особые подразделения полиции, прошедшие специальную подготовку.

Их постепенно становится больше, особенно в Лондоне. По британской столице постоянно курсирует 30 машин со снайперами. Всего в полиции Лондона 2200 человек обучены обращению с оружием; Скотленд-Ярд планирует увеличить их численность еще на 600 человек.

Они постоянно готовятся реагировать на нападения, похожие на то, что случилось на Лондонском мосту и рынке Боро-маркет (а до этого — в марте у здания парламента). В субботу от первого звонка на телефон экстренной помощи 999 до убийства последнего террориста прошло всего восемь минут. В 2013 году, когда двое фанатиков напали с ножами на военнослужащего Ли Ригби на востоке Лондона, полицейские ехали вдвое дольше.

Тем не менее, идея вооружить всех или большинство полицейских, хотя бы в Лондоне, поддержки пока не находит. В мае прошлого года Садик Хан, незадолго до этого избранный мэром британской столицы, поручил лорду Тоби Харрису, в прошлом возглавлявшему полицейское управление Лондона, проанализировать эффективность антитеррористических мер в столице.

Лорд Харрис представил свой доклад в октябре. В нем предлагался целый ряд различных мер, но увеличение числа вооруженных полицейских (сверх еще до этого заявленных планов в 600 человек) было признано нецелесообразным. Среди прочего, в докладе отмечалось, что вид вооруженных полицейских на улицах вовсе не обязательно вселяет в людей ощущение безопасности. "Я посетил страны, в которых такое вооруженное присутствие более нормально, но и там оно, к сожалению, не предотвратило террористические варварства", — заметил лорд.

Лучше вооружить всех?

Тони Лонг, отставной лондонский полицейский, во время службы носивший огнестрельное оружие, относится к этой рекомендации скептически.

"Ну разумеется, членов палаты лордов и так прекрасно охраняют, зачем им еще вооруженные полицейские, им и так хватает, — иронизировал он в радиоинтервью Би-би-си. — К сожалению, обычные граждане такого уровня защиты не имеют".

Мы, наверное, единственная из крупных мировых столиц, где служащие полиции не вооружены", — заметил Лонг.

"И я даже не только о терроризме говорю, — продолжил он. — Я говорю и о бандитах на мопедах, вооруженных мачете, которые отбирают у людей телефоны и часы Rolex. Как в такой ситуации должен действовать полицейский, у которого оружия нет?"

Он привел пример Нидерландов — богатой, благополучной страны, где давно не было терактов, но все полицейские вооружены. "Неужели там полицейские с пистолетами в кобуре не могут пойти в начальную школу рассказать о правилах дорожного движения? Конечно, могут!" — подчеркнул бывший полицейский.

Вместе с тем он признал, что даже если бы вооруженные полицейские находились на месте теракта с самого начала, обезвреживание нападавших за восемь минут — это очень хороший результат.

В воскресенье было подсчитано, что полицейские выпустили по нападавшим рекордные 50 пуль. Одна из пуль попала в случайного прохожего.

Важнее предотвращать

Лорд Харрис в интервью Би-би-си подтвердил, что по-прежнему не согласен с тем, что полиции не хватает оружия. "Нужно сосредоточиться на предотвращении нападений. Это означает, что нужно улучшить качество оперативных данных и позаботиться о том, чтобы у полицейских были полномочия и ресурсы, которые им нужны, чтобы преследовать злоумышленников до того, как они попытаются реализовать свои замыслы", — сказал лорд Харрис.

По подсчетам корреспондента Би-би-си Доминика Кашиани, нападение на Вестминстерском мосту в марте, взрыв смертника на концерте в Манчестере и последнее нападение на Лондонском мосту — это самая длительная и кровавая серия терактов в Соединенном Королевстве — исключая Северную Ирландию — с 1974 года.

Также, по его данным, с 2013 года раскрыто 18 заговоров, не дошедших до стадии реализации. Подробности многих из них до сих пор нельзя раскрыть по юридическим соображениям, но не менее половины включали в себя элементы трех совершенных терактов, в том числе наезды на пешеходов и нападения с ножами.

Полиция много усилий тратит на попытки выявить лиц, занятых "рекогносцировкой" мест, в которых они замышляют совершить нападение. Наверняка следователи постараются установить, делали ли что-то подобное нападавшие на Лондонском мосту или же они действовали более или менее спонтанно.