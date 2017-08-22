Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом

Четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии предстали во вторник перед судом в Мадриде.

Национальная судебная коллегия должна решить, какие именно обвинения будут предъявлены задержанным.

Задержанные — Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх Кариб — были доставлены в Мадрид ночью при повышенных мерах безопасности в сопровождении сотрудников гражданской гвардии Испании.

По версии каталонской полиции, они являлись членами террористической ячейки, состоящей из 12-ти человек, восемь из которых были убиты после нападений в Барселоне и Камбрильсе.

Вероятный исполнитель теракта в Барселоне Юнес Абуйаакуб был застрелен полицией в понедельник в городе Субиратс неподалеку от каталонской столицы.

Предположительно, именно он был за рулем фургона, врезавшегося в толпу туристов на пешеходном бульваре Рамбла в минувший четверг.

В результате самого кровавого за последние 13 лет теракта в Испании 17 августа погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

В ходе заседаний в Мадриде судья Фернандо Андру должен зачитать пункты обвинения, включая участие в акте терроризма, убийстве и незаконном владении оружием.

Если подозреваемые согласятся давать показания, им будут задавать вопросы в суде. Слушание должно завершиться решением о заключении подозреваемых под стражу до окончания расследования.