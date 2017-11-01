Теракт в Нью-Йорке: что мы знаем и чего не знаем

В Нью-Йорке в результате теракта погибли люди. DW собрала все известные и неизвестные факты о преступлении.



31 октября в Нью-Йорке произошел теракт: автомобиль в Нижнем Манхэттене врезался в толпу людей. DW собрала все известное и неизвестное о преступлении к настоящему моменту.

Что мы знаем о теракте в Нью-Йорке

Преступление. Около 15 часов по местному времени автомобиль, за рулем которого сидел неизвестный мужчина, въехал в толпу. Спустя некоторое время он столкнулся со школьным автобусом и остановился.

Характер преступления. Местные власти почти сразу квалифицировали преступление как теракт.

Преступник. По сведениям полиции, ему 29 лет. По неподтвержденным данным, которые приводят американские СМИ, имя предполагаемого преступника — Сайфулло Хабибулаевич Саипов, он гражданин Узбекистана, а в США проживает по виду на жительство. Постоянное место жительства — город Тампа (Флорида).

Жертвы. Шесть человек умерли на месте, двое — скончались в больницах от полученных ранений. Среди погибших есть граждане Аргентины и Бельгии. Еще 11 человек остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Чего мы не знаем о теракте в Нью-Йорке

Данные о погибших. Имена, возраст и прочие сведения пока не оглашены.

Мотив преступления. Чем руководствовался предполагаемый преступник, пока неизвестно. По данным СМИ, полицией пока неподтвержденным, он кричал "Аллаху акбар", что может указывать на исламистский характер преступления. CNN и The New York Times сообщают, что нападавший оставил в машине записку, в которой признавался, что действовал от лица "Исламского государства". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Автомобиль. Известно, что автомобиль, за рулем которого сидел предполагаемый преступник, был арендован. Однако неизвестно, где, кем и на какой срок автомобиль был снят.